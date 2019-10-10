Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM ‪В срок до 31 декабря 2020 года‬ в 43 муниципальных образованиях Ленинградской области из ветхого жилья будет переселено 1300 человек.

Как сообщили 10 октября в областном правительстве, уже заключены первые 100 муниципальных контрактов на покупку квартир по программе переселения.

Квартиры купят на вторичном рынке и передадут в собственность гражданам, переселяемым из аварийного жилья общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

«За месяц реализации первый этап программы выполнен уже на 20%. Уже расселен аварийный фонд общей площадью 206 квадратных метров, в новых квартирах живут 23 человека», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, до 1 сентября 2025 года в Ленобласти планируется расселить 1076 аварийных домов, в которых сейчас проживает 16,5 тысячи человек.

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