Лондон, , 15:57 — REGNUM Свое критическое отношение к действиям Турции в связи с ее вторжением на территорию Сирии выразил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу. Об этом глава британского МИД 10 октября написал в своем блоге в соцсети Twitter.

«Я пообщался с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы выразить разочарование и озабоченность Соединенного Королевства по поводу военного вторжения в Сирию», — написал Рааб.

Он также выразил уверенность, что данная интервенция усугубит страдания мирного населения и помешает противостоянию «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября боевые подразделения Турции начали новую военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Ранее сообщалось, что турецкие войска оккупировали две деревни рядом с городом Телль-Абъяд.