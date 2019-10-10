Москва, , 15:45 — REGNUM Помимо экономических проектов, связанных с Евразийским экономическим союзом и проектом «Один пояс — Один путь», Россия и Китай активно развивают совместные программы культурного сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 октября заявил первый заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации Михаил Лермонтов на круглом столе на тему «Российско-китайское взаимодействие добрых соседей новой эпохи» в Общественной палате Российской Федерации.

«Культура в последнее время стала инструментом конструирования отношений между Россией и Китаем», — заявил Лермонтов.

«В то время когда экономические отношения выстраиваются в рамках Евразийского Союза и «Одного пояса — Одного пути», где решаются вопросы сопряжения интересов. Здесь, в Общественной палате, решаются вопросы сопряжения ценностей и смыслов с точки зрения общества, народа, который представляет Общественная палата в России, и те организации в Китае, с которыми мы держим партнёрские отношения», — подчеркнул он.

Отметим, что круглый стол посвящён созданию неправительственного российско-китайского «мозгового центра» с участием ведущих экспертов обеих стран. Работа идёт в рамках в рамках проекта «Культурный пояс Великого чайного пути», согласно которому уже подписан ряд соглашений о партнёрстве между неправительственными организациями