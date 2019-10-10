В результате обстрела сирийскими курдами из «Отрядов народной самообороны» (YPG) турецких городов Акчакале и Джейланпынар на границе с Сирией, а также Нусайбин в провинции Мардин пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает TimeTurk.

Анкара, , 15:44 — REGNUM Читайте также: Курды заявили о гибели двух мирных граждан в результате удара турецких ВВС

Уточняется, что минометные и гранатометные снаряды попали в три здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районах Сирии к востоку от реки Евфрат Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Её целью является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

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В тот же день Центр координации и военных операций курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) заявил о гибели двух граждан в результате атаки турецких ВВС по районам на севере Сирии. Уточнялось, что жертвами бомбардировки стали два жителя деревни, расположенной западнее города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. Ещё двое пострадали.

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