Киев, , 15:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался журналистам на «слишком сложную» ситуацию с назначением глав областных администраций (губернаторов).

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, многие кандидаты отказываются, когда слышат о размере зарплаты губернатора. Если же какой-то кандидат близок к назначению, вокруг него начинается борьба кланов и компромата.

«Никто не хочет, никто не может, говорят: нас такая зарплата не устраивает. Или приходят люди и говорят: я же могу зарабатывать, как могу? Я не хочу даже разговаривать с такими», — сказал Зеленский.

Говоря о борьбе кланов, он привел пример Харькова.

«У меня там две кандидатуры… Столько грязи на этого человека выливают! Потому что кланы сражаются», — добавил президент.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после победы на президентских выборах в команде Зеленского заявили о намерениях сменить всех губернаторов, назначенных при Порошенко. Однако процесс идет крайне медленно — до сих пор президент сменил лишь чуть больше половины глав областных администраций на Украине.