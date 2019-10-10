Симферополь, , 15:47 — REGNUM За время подготовки и проведения конкурса по отбору новых министров правительства Крыма органы власти республики будут работать, как и прежде. Об этом 10 октября на своей странице «Вконтакте» сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Всё это время правительство республики и все органы власти будут работать в прежнем режиме, все должностные лица будут в полном объёме исполнять свои обязанности и нести ответственность за результаты своей работы, за реализацию программ социально-экономического развития», — заверил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что новую структуру правительства республики и программу действий на следующие пять лет представят на сессии Госсовета РК.

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