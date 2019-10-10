10 октября 2019 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 15:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глядя на счастливые лица дегенератов из руководства «ЛДНР», становится понятно, что Путин уже достиг на Украине того, чего хотел, — пишет Zaxid.net (Львов). — Он ослабил нас, независимо от будущего воплощения или не воплощения «формулы Штайнмайера». Ситуация не новая: руководству Украины следует саботировать «формулу», изображая перед «западными партнерами», что выполнение идет полным ходом. Чтобы «западным партнерам» было что показать своим избирателям и спонсорам, которые недополучают из-за санкций». Сегодня на Украине решаются важные вопросы. Куда заведут страну общественно-политические дискуссии при сохранении имеющегося градуса напряжения? Кристаллизуется ли тезис, что Донбасс — это украинская земля, заселенная неукраинскими людьми? Идея реинтеграции начнет сдавать свои позиции идее «ампутации»? Если или даже когда это произойдет (потому что к этому идет), тогда можно будет говорить об окончательной победе Путина, независимо от выполнения или невыполнения Украиной «формулы Штайнмайера». Примечательно, что и сторонники этнического подхода, и адепты идеи о политической нации не говорят о русских как о местном факторе. И не только на Донбассе, но и на остальной территории Украины. Не говорят о русских с украинским гражданством, которые не видят себя частью даже политической украинской нации. Они не идиоты, не зазомбированы, они просто русские. Украинцы тем временем говорят о бандитах, о российских срочниках, о бурятах, о пятой колонне. А о русских как о сопротивлении России на Украине — не говорят. Надо осознать, что при сохранении нынешнего нарратива, который упорно не замечает русских с украинскими паспортами, рано или поздно выиграет Медведчук.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк приехал в Житомир, чтобы объяснить общественности, как правительство планирует имплементировать «формулу Штайнмайера» на «временно оккупированных» территориях в Донецкой и Луганской областях, передает «Житомир.info» (Житомир). На встречу в областную филармонию пришли ветераны войны, представители общественных организаций, областного, местных и районных советов. Также в помещение группами заводили студентов местных вузов. Почти час Загороднюк рассказывал о алгоритме действий по «формуле Штайнмайера», в частности, как будет происходить зеркальное разведения войск на линии разграничения. После выступления министра обороны присутствующие начать по очереди представляться и озвучивать свои вопросы. Спрашивали об амнистии для «сепаратистов», гарантии отвод войск с российской стороны, возвращение Крыма и Минские соглашения. «Недавно Песков заявил, что Россия не гарантирует отвод войск. У вас ведутся переговоры с сепаратистами направления, которые гарантируют это? Или откуда вы взяли, что разведение войск будет?», — спрашивает Юрий Дяченко. «Во-первых, я не хочу комментировать этого человека, ведь его главная задача сделать так, чтобы у нас появились сомнения. Если они не хотят разводиться, то эта тема просто никуда не пойдет. В одностороннем порядке мы это делать не будем», — отвечает министр обороны. «Амнистия для сепаратистов в этой формуле, это вообще нормально?» — говорит Руслан Ходаковский. «Я повторю, только что Андрей отвечал на вопросы. К людям, которые совершили преступления против государства, против человечества, никакой амнистии не будет», — заверил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

«Скандальная депутат Полтавского областного совета Ирина Степаненко, известная в народе, как «Кривая Ирка», высказалась категорически против проведения сессии облсовета, на которой депутаты должны дать оценку опасности внедрения «формулы Путина-Штайнмайера», информирует «Полтавщина» (Полтава). Более того, она считает, что стратегический вопрос Украины не должен быть предметом общественной дискуссии. По мнению Степаненко, внешняя политика — исключительная прерогатива президента и министерства иностранных дел. А люди — так, крепостные, на них можно не обращать внимания. Так вот, Ирина: мнение людей — важно! Если бы все на Украине следовали вашей логике, наше государство уже бы давно находилась в «Таежном союзе» и крепких «дружественных» объятиях Российской Федерации. А вы бы вылизывали сапоги какому-нибудь второсортному кремлевскому «решале». Так же, как вы пытаетесь это сделать Зеленскому сейчас и другим хорошо известным людям раньше».

Сторонники «формулы Штайнмайера», записывайтесь наблюдателями на «свободные» выборы, призывает колунист портала «Волинь» (Луцк): «Включаю телевизор, там человек, который называется президентом Украины, пытается рассказать, что «если там кто-то будет, то выборов не будет». И там уже давно ВСЕ есть! И никто не собирается оттуда уходить. Они скоро в Верховной раде заседать будут. Сегодня появилось видео. Путин отвечает грузинской журналистке об оккупации Абхазии и Южной Осетии. Мы завтра проснемся в другой стране. Потому что ключи от Украины сейчас находятся в Кремле. Сами отдали. А свободный рынок земли можно начать с ОРДЛО. Пойдут же инвестиции сразу. Сторонники «формулы Штайнмайера» могут уже начинать записываться в наблюдатели на эти «свободные» выборы. Стоит еще организовать министерство деоккупации и расположить его в Донецке или Луганске. Из 73% взрослых людей точно найдется сотня, которая радушно продемонстрирует готовность переехать на работу вместе с семьями.

Председатель фракции «Единый Центр» Золтан Лендьел обнародовал заявление о «формуле Штайнмайера», призвал думать по-государственному и не разбрасываться заявлениями, которые могут навредить Украине на радость врагам, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). «Вокруг «формулы Штайнмайера» идет много разговоров и споров, — говорится в заявлении. — В Закарпатском областном совете также хотят созвать сессию с тем, чтобы поддержать действия президента и его политику. Мы считаем, что созыв сессий и голосования за подобные заявления — это подход, мягко говоря, неверный и бессодержательный. Так как на данном этапе еще нет предмета, которому бы можно было давать свою оценку. Наша политическая сила будет делать выводы по результатам Нормандского саммита и законодательных инициатив, которые предложит президент. Именно тогда будет видно, куда он ведет страну и преодолеет ли он те вызовы, которые перед ним стоят».

Винницкий городской суд избрал меру пресечения начальнику управления по делам национальностей и религий областной государственной администрации Игорю Салецкому, передает «Реал» (Винница). Такое решение принято по ходатайству полиции. Следователи вместе с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата считают, что Салецкий не имел права регистрировать общины Православной церкви Украины в Луке-Мелешковской Винницкого и Большой Коснице Ямпольского районов. На Винничине назревает церковный конфликт, в котором полиция из госоргана, которому следует следить за порядком, превращается в сторону этой «войны». После заявления епархии УПЦ МП следователи активно занялись отстранением Салецкого от выполнения функций, возложенных на него государством. Для поддержки чиновника в Винницу приехали люди из нескольких сел Винницкого и Литинского районов — Луки-Мелешковской, Хижинцов и Пеньковки. Они пикетировали здания ОГА и облсовета, суда и полицейского главка. Требование простое — перестать «прессовать» чиновника, который лишь выполняет то, что возложено на него. Обвинения полиции сводятся к тому, что «настоящими» религиозными общинами являются общины Московского патриархата и только проведенные ими сборы являются законными. Люди, которые приехали с пикетами в Винницу, это понимают, поэтому грозят очередными акциями протеста, прежде всего, полицейскому главку, который, по их мнению, занял откровенно «промосковскую» позицию.

В Польше работодатель нажился на украинцах, сообщает «Волинські Новини» (Луцк). Все пострадавшие работали на прокладке телекоммуникационных сетей неподалеку Илава (Варминско-Мазурское воеводство). Работа была физически тяжелой, мужчины вручную копали траншеи, их рабочий день иногда длился более 12:00 в сутки. Работники слушались, потому что им обещали неплохую зарплату. Только вот заключать трудовые договоры никто с ними не спешил. Украинцы говорят, что их работодатель затягивал подписание документов с первого дня. Мужчинам постоянно говорили, что «дама в офисе готовит документы». Когда же они раз за разом напоминали об этом бригадиру, тот начал угрожал вывезти недовольных в лес. Впоследствии пригрозил еще и депортацией, ведь украинцы так и работали нелегально. За тяжелый физический труд украинцам так и не заплатили. Сейчас они остались практически без денег. Один из них даже продал авто, чтобы было на что вернуться домой. Другие пока выживают за счет грибов: собирают их в лесу и продают. Работодатель, у которого работали мужчины, на связь перестал выходить. Каждому из украинцев он задолжал от 4 до 6 тысяч злотых.

6 октября в городе Галич состоялось поминальное вече с целью чествования 75-й годовщины начала депортации лемок-украинцев из Польши, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Мероприятие состоялось по инициативе председателя районного общества «Лемковщина» Олега Бродовича. У памятного знака депортированным лемкам собрались галичане, чтобы помолиться за души депортированных и зажечь свечу памяти. Представители власти, руководители областных и районных организаций всеукраинского общества «Лемковщина», а также участники вече поставили к подножию памятного знака Берегини Матери Божьей цветы, как символ уважения к своим предкам.

Таксист обклеил авто вражеской символикой и нахваливал клиентам идеи «русского мира», рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Служба безопасности Украины задержала на Днепропетровщине пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник «российского казачества», русской православной церкви и монархизма. «Мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей, — отмечается в сообщении СБУ. — Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и «присоединение» к России на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований» террористов. Таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи «русского мира». В частности, значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды».

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лишь 19% украинцев поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения, пишет «За Збручем» (Тернополь). 73% — против этой инициативы, 8% — не определились. Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше — всего 13%. Против этого — 81% опрошенных. 74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения на Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 58% — что земли сельскохозяйственного назначения должны быть в государственной собственности по образцу Канады или Израиля.

За последние годы Украина понесла огромные потери из-за того, что такие известные всему миру гиганты индустрии, как концерн «Антонов», лидер космической промышленности «Южмаш», судостроительный завод «Океан», предприятия «Мотор Сич», «Заря», «Азовмащ» и многие другие просто перестали работать, отмечают «Херсонцы» (Херсон). После Евромайдана многим казалось, что Украина сможет в обозримом будущем запросто преодолеть все препятствия и стать полноправным членом ЕС. Однако не учли, что на этом пути придется преодолеть такие сложные внутренние проблемы, как постсоветская социально-экономическая модель и невероятная коррупция. Тогда многие поверили, что экономику Украины удастся запросто и безболезненно оторвать от советско-российской, избежав при этом развала многих отраслей промышленности. И совсем не подумали о наших корабелах, авиастроителях, «оборонщиках» и машиностроителях, которыми мы так гордились. Естественно, никаких заказов от западноевропейских концернов они не получили, потому что Евросоюзу конкуренты не нужны. В итоге политика разрыва экономических отношений с Россией привела нас к катастрофе. Об успешности сельскохозяйственного производства сомнений не было вообще. Многие были уверены, что Украина кормит весь СССР. Но об ориентации нашей сельхозпродукции на гигантский российский рынок почему-то забыли. Понадеялись, что руководство ЕС наверняка откроет свои рынки. Но этого не случилось и вряд ли когда-нибудь случится. Наша молочная и мясная продукция не смогла завоевать европейские рынки. Украинские фрукты и овощи оказались там вообще невостребованными. Никто не поверит в то, что наш сыр станет конкурентом для сыров Голландии, а украинские вина потеснят французские. Очередной проблемой для Украины, имеющей статус транзитного государства, стало то, что она теряет шансы быть своеобразным мостом между Западом и Востоком. Нас отрезают от Северного морского пути, БАМа, Транссиба, которые ведут к портам Северной и Южной Кореи, Японии и Северной Америки. Ухудшаются связи с Китаем, Индией, Казахстаном и Средней Азией. И все-таки немало украинцев по инерции еще продолжают поддерживать евроинтеграционный курс Украины, хотя их количество неуклонно сокращается. Растут ряды прагматиков, которые считают, что дальнейшую стратегию сотрудничества с ЕС следует строить на более «приземленной» основе.

Кризис отрасли: одесские виноделы корчуют виноградники и подумывают о переходе на коньячные спирты. Об этом в материале портала «Думская» (Одесса). Одесская область, точнее его южная часть, украинская Бессарабия и Придунавье — самый виноградный регион Украины. Еще до «оккупации» Крыма именно здесь располагалось 46% всех виноградников страны. Ну, а после 2014 года доминирование Одесской области стало абсолютным. Структура отрасли такова, что до 90% всех площадей занимают технические сорта — это тот виноград, который предназначен для производства вин, коньяков, соков и других напитков. Доля столового винограда, то есть того, который выращивают именно для употребления в пищу, ничтожно мала. После «оккупации» Крыма виноградари Одесской области оказались в двойственном положении: с одной стороны, они стали доминировать на отечественном рынке, с другой, утратили огромный российский рынок, куда шла львиная доля украинского винного экспорта. Тут бы подключиться государству, однако вместо этого законодатель изменил Налоговый кодекс и ряд других нормативных актов, да так, что был открыт путь для поступления некачественного, но при этом значительно более дешевого виноматериала из сопредельных стран, прежде всего, Молдавии. 2019-й год стал поистине черным для отрасли. По расчетам специалистов института Таирова, средняя закупочная цена на виноград европейских сортов для обеспечения минимальной рентабельности должна составлять 10−12 грн за килограмм, однако за такие деньги в нынешнем сезоне продавался только идеальный с эстетической точки зрения виноград, который шел на рынки как столовый. Что же касается основной массы, то здесь закупщики снизили цены до 4−8 гривен, что поставило виноградарей на грань разорения. В регионе начали массово выкорчевывать виноградники. По некоторым данным, в нынешнем году можем потерять до 500 гектаров виноградников. Подобное происходило только в годы горбачевского «сухого закона».