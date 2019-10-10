Владикавказ, , 15:38 — REGNUM Новым прокурором Республики Северная Осетия-Алания может стать Александр Морозов. Его кандидатуру сегодня, 10 октября, единогласно одобрили депутаты республиканского парламента. Для рассмотрения кандидатуру Морозова предложил Генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Следующим этапом станет утверждение в должности прокурора президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Морозов — уроженец города Ульяновска. Свою службу в органах прокуратуры Ульяновской области начал в 1998 году с должности помощника прокурора района. С 2010 по 2014 год занимал должность заместителя прокурора области. После этого работал первым заместителем прокурора Пензенской области.

Морозов неоднократно поощрялся руководством прокуратуры, имеет ведомственные и государственные награды.