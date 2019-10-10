Париж, , 15:36 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о 15% увеличении взноса Франции в глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, сообщает Le Figaro.

«Франция увеличит свой вклад на 15%», — заявил глава французского государства в Лионе.

Известно, что нынешний взнос Франции составит 980 млн евро на три года.

«Я не позволю никому покинуть эту комнату или покинуть Лион, пока 14 млрд не будут собраны», — объявил Эммануэль Макрон.

Издание отмечает, что в нарушение дипломатической традиции Эммануэль Макрон назвал несколько стран, которые могли бы сделать больше для достижения цели: Япония, Норвегия, Австралия, Саудовская Аравия и Катар.

Эммануэль Макрон также призвал президента ФИФА Джанни Инфантино внести свой вклад в борьбу со СПИДом, малярией и туберкулезом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить финансовые обязательства государства в борьбе со СПИДом.

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