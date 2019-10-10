Салехард, , 15:32 — REGNUM В столице Ямала завершился приём документов от претендентов на пост главы города. Зарегистрированы пять кандидатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Среди претендентов на пост главы столицы Ямала бывший директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский, который вернулся из Москвы в Салехард и по информации местных СМИ является «кандидатом номер один»; начальник управления имущественных отношений Салехарда Сергей Кондаков; руководитель Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога; директор Окружного молодежного центра Павел Титов; инспектор Счётной палаты ЯНАО Павел Харченко.

Далее кандидатам на пост мэра Салехарда предстоит представить свои программы по социально-экономическому развитию города. Затем из пяти претендентов конкурсная комиссия выберет двух, за которых предстоит проголосовать депутатам гордумы столицы Ямала.

Главу Салехарда планируется избрать 15 октября 2019 года.

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