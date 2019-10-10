Киев, , 15:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет обсуждать слухи относительно влияния его команды на расследования, в которых фигурирует бывший президент страны Петр Порошенко.

Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я же не на рынке нахожусь (интересно, что пресс-конференция Зеленского проходит именно на рынке — ред.). Если моя команда что-то сделает не по закону, я уволю каждого», — заявил президент Украины.

Зеленскому сказали, что глава офиса президента Андрей Богдан и юрист Андрей Портнов, бывший сотрудник администрации Януковича, который по сути является главным оппонентом Порошенко в судебных процессах — близкие друзья.

«Я не знаю господина Портнова, это не моя команда… Я видел может 5 лет назад один раз в жизни случайно. Я не общаюсь с ним по телефону. Мы не знакомы, близко с ним не знакомы», — отреагировал на это Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время Госбюро расследований Украины занимается целым рядом дел, в которых пока что в статусе свидетеля фигурирует Петр Порошенко. Некоторые из этих дел возникли «с подачи» именно Андрея Портнова.