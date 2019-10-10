Киев, 10 октября 2019, 15:39 — REGNUM На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители аграрной сферы предложили поэтапно внедрять рынок земли, сообщила 10 октября пресс-служба президента Украины.
На первом этапе предлагается дать возможность купить землю только гражданам Украины. Иностранцы должны получить такую возможность на последнем этапе реформы, предложили аграрии.
Также обсуждались вопросы предотвращения монополизации рынка земли, а также принятия антирейдерского законодательства.
Как сообщила социологическая группа «Рейтинг», 73% населения Украины выступают против открытия рынка земли. 74% опрошенных считают, что этот вопрос должен быть вынесен на референдум.
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