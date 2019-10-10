Минск, , 15:28 — REGNUM Предложения по балансам поставок нефтепродуктов на 2020 год направила России белорусская сторона. Об этом сообщил 10 октября журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

По его словам, документ находится на рассмотрении российской стороны. Москве переданы все заявки, поданные белорусскими предприятиями. По «чувствительным» позициям, например, маслам, предложено увеличение.

В Белоруссии надеются на поддержку инициативы со стороны РФ. Согласовать индикативный баланс поставок нефтепродуктов Москва и Минск должны до нового года, заключил Бунаков.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию с сохранением возможности экспорта для категорий, которые соседняя страна не производит.

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