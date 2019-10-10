Приштина, , 15:34 — REGNUM 10 октября представители косовской консервативной партии FJALA (по албански — «слово», прим. переводчика) выступили перед СМИ с осуждением проходящего в этот день в Приштине «парада гордости», или иначе — гей-парада.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики заявили, что парад ЛГБТ-сообщества — оскорбление косовского народа и государства, а также попрание памяти павших в борьбе за независимость Косово.

«Наш народ и наше государство Косово переживает спад численности населения после войны. ЛГБТ-сообщество ускорит конец нашего народа и государства, поскольку они не могут рожать детей», — заявили консерваторы.

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