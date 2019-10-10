Нур-Султан, 10 октября 2019, 15:21 — REGNUM Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил политолога Константина Сыроежкина к десяти годам лишения свободы, сообщает 10 октября издание «КазТАГ» со ссылкой на Комитет национальной безопасности республики.
В комитете отметили, что политолог получил обвинительный приговор по части 1-б статьи 175 («Государственная измена») УК Казахстана. Решение суда было вынесено 7 октября 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября о приговоре китаеведу, научному сотруднику Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Константину Сыроежкину сообщил правозащитник Галым Агелеуов.
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