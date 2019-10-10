Приштина, , 15:36 — REGNUM 9 октября Альбин Курти, глава косовской партии «Движение за самоопределение», одержавшей победу на парламентских выборах в Косово 6 октября, заявил о намерении вступить в коалицию с Демократической лигой Косово (ЛДК), занявшей второе место на выборах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил о намерении предложить пост президента страны главе ЛДК Исе Мустафе после формирования правительства.

Вьосе Османи, кандидату от ЛДК на пост премьер-министра страны на недавних выборах, Курти намерен предложить пост спикера парламента или главы МИД страны.

Напомним, разрыв между «Самоопределением» и ЛДК составил менее 1%. Если партия Курти получила 25,79% голосов, то ЛДК — 25,05%.

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