Киев, , 15:18 — REGNUM Министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая пришла в правительство при прошлой власти, сохранила свой пост, потому что она «профессиональный человек», а с бюджетом «не шутят».

Министр финансов Украины Оксана Маркарова Kmu.gov.ua

Об этом на пресс-конференции 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский пообещал, что если министр финансов будет фигурировать в каком-то уголовном деле, то сразу же покинет пост. е

«Если она будет загрязненным человеком, не будет выполнять свою работу, то я думаю, что господин премьер-министр, и я его поддержу, заменит министра финансов», — сказал он.

Президент также заявил, что сейчас на Украине происходят «бюджетные вещи», а она (Маркарова) «понимает во всех цифрах».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Зеленский также объяснял прессе, почему в правительстве Гончарука оставлен глава МВД Аваков, заявив, что от, фактически, сейчас находится на испытательном сроке.

«Это никакой не компромисс, я ничего ему не должен», — заявил президент.