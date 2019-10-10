Афины , , 15:37 — REGNUM 9 октября глава МИД Греции Милтиадис Варвициотис заявил, что Греция считает, что открытие переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией — эффективное средство для водворения мира и стабильности на Балканах.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано в ходе слушания парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам.

Варвициотис также заявил, что Греция всегда поддерживала европейскую политику расширения на Западные Балканы.

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