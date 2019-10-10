Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует результаты, которых премьер-министр Грузии Георгий Гахария добился в ходе своего визита в Баку.

Специальное заявление президента распространила ее пресс-служба. Саломе Зурабишвили особенно выделила вопрос монастырского комлекса Давид Гареджи, относительно которого грузинский премьер получил обещание от властей Азербайджана об открытии доступа грузинским священникам к находящимся на территории соседнего государства объектам.

«С учетом национальных интересов и истории обеих стран открытие существующих в монастырском комплексе Давид Гареджи церквей для грузинского общества — это еще один шаг к урегулированию вопроса комплекса Гареджи и уточнения государственной границы в целом», — считает президент Грузии.

Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Азербайджан является стратегическим партнером Грузии, и выразила уверенность, что совместными усилиями обязательно будут найдены решения, соответствующие национальным интересам двух дружественных стран.

Напомним, что первый официальный зарубежный визит новый премьер Грузии нанес 9 октября в Баку. Он провел встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Азербайджана. Подводя итоги визита, грузинский премьер сообщил, что с 11 октября азербайджанские пограничники откроют доступ грузинским священникам к находящимся на территории Азербайджана храмам этого комплекса.

Ранее Баку посетила Саломе Зурабишвили, которая в числе других вопросов поставила вопрос завершения делимитации границы и функционирования комплекса Давид Гареджи.

Вскоре после этого визита азербайджанские пограничники начали на территории комплекса работы дорожные работы и возведение пограничных сооружений и ограничили доступ к монастырям Давид Гареджи для грузинских паломников и священников, что вызвало возмущение в грузинском обществе. А президент удостоилась обвинений от оппонентов за неосторожные высказывания на встрече с азербайджанским коллегой.