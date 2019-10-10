Приштина, , 15:40 — REGNUM 9 октября Альбин Курти, глава косовской партии «Движение за самоопределение», одержавшей победу на парламентских выборах в Косово 6 октября, прокомментировал встречу с представителем США по диалогу Косово — Сербия Ричардом Гренеллом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Курти поблагодарил США за поддержку Косово в войне и в мире и рассказал о своей позиции по диалогу с Сербией:

«Что касается диалога между Косово и Сербией, я сказал, что продолжение диалога важнее сроков».

Таким образом, будущий премьер Косово выразил намерение добиваться от Сербии выполнения своих требований, не считаясь со временем.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии готов вести диалог с новым руководством Косово