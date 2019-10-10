Нур-Султан, 10 октября 2019, 15:07 — REGNUM Юный исполнитель из Казахстана Ержан Максим представил песню, которую он планирует исполнить на «детском Евровидении» в польском городе Гливице, сообщает 10 октября издание Zakon.kz.
Ержан Максим планирует исполнить песню Don't forsake your dream («Не оставляй свою мечту»). Авторы песни: Хамит Шангалиев, Данияр Алдабергенов и Тимур Балымбетов.
Напомним, Казахстан впервые принял участие в «детском Евровидение» в 2018 году. На этом конкурсе победу одержала представитель Украины Данэлия Тулешова. Ержан Максим занял второе место.
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