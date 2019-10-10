Париж, , 15:14 — REGNUM Турецкий посол во Франции вызван во французский МИД из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом 10 октября сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

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«Посол вызван во второй половине дня в министерство иностранных дел Франции», — сообщил источник.

Напомним, как сообщалось, ранее министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан осудил военную операцию Турции в Сирии и призвал её прекратить, так как она подрывает безопасность Европы.

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