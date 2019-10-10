Москва, , 15:02 — REGNUM Разговоры о вступлении Украины в НАТО и ЕС начинают всё больше напоминать демагогию. Особенно упоминания о прогрессе украинской армии в приближении к стандартам НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление о том, что Украина не достигнет стандартов НАТО.

«За последние пять лет боеспособность украинской армии, несмотря на присутствие в стране тысяч западных инструкторов, существенно снизилась.

В ходе боевых действий и пожаров были потеряны и распроданы огромные запасы вооружений и боеприпасов, исчезла как класс боевая авиация, флот в полуобморочном состоянии.

Финансовые возможности страны также не подразумевают соответствия требованиям НАТО и ЕС.

Но, самое главное, что даже в случае выполнения этих требований Украина не сможет вступить в НАТО, пока не будет решен вопрос с Крымом и Донбассом.

Ей нужно либо их отвоевать, либо признать их отделение, ни того, ни другого украинские власти себе позволить не могут», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не сможет в полной мере достичь стандартов НАТО к 2020 году. Такое утверждение содержатся в докладе сенатора Джейн Корди из Канады.

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