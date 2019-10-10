Бухарест, , 15:01 — REGNUM Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства и премьер-министра Виорики Дэнчилэ. Совместное заседание обеих палат парламента 10 октября транслировали в прямом эфире основные телеканалы страны.

Вотум недоверия правительству вынесен 238 голосами депутатов и сенаторов при необходимых 233 голосах. Новое правительство должны будут сформировать оппозиционные партии, премьер-министра назначит президент Клаус Йоханнис.

Румынская оппозиция официально поставила вопрос о доверии правительству 3 октября. Кабинет министров обвинили в «потерянных шансах» для страны, нехватке дорог и больниц, а также неблагоприятном инвестиционном климате.

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