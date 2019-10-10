Киев, , 14:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет публиковать стенограммы своих переговоров с иностранными лидерами, поскольку это может навредить процессу урегулирования конфликту в Донбассе. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не готов опубликовывать свои разговоры. Я верховный главнокомандующий, а не телеведущий… Я не занимаюсь пиаром», — рассказал президент Украины.

Он отметил, что существует политическая тактика и стратегия, которым вредит публикация стенограммы переговоров.

«К чему приведёт публикация моих разговоров с Путиным (президентом России Владимиром Путиным — ИА REGNUM)? К продолжению наших встреч? Нет, я думаю, всё будет закончено», — считает Зеленский.

Это может навредить процессу обмена удерживаемыми лицами, а также прекращению войны, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал публикацию стенограммы своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом небольшим «подрывом отношений» между странами.

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