Киев, 10 октября 2019, 14:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет публиковать стенограммы своих переговоров с иностранными лидерами, поскольку это может навредить процессу урегулирования конфликту в Донбассе. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что существует политическая тактика и стратегия, которым вредит публикация стенограммы переговоров.
Это может навредить процессу обмена удерживаемыми лицами, а также прекращению войны, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал публикацию стенограммы своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом небольшим «подрывом отношений» между странами.
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