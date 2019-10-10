Москва, , 14:51 — REGNUM Несмотря на высказываемое сирийскими властями возмущение, данная операция, в конце концов, должна послужить завершению войны в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя начало Турцией наземной фазы операции в Сирии.

«Поскольку курдские формирования, провозглашавшие своей целью борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то же время препятствовали установлению Дамаском контроля над этой территории.

Несмотря на все попытки с ними договориться, они продолжали курс на создание собственного государства на территориях, населенных курдами, что ставило под угрозу взаимоотношения Дамаска с Турцией, Ираном и Ираком.

Иран тоже подтянул к сирийской границе войска, чтобы не допустить перехода боевиков на свою территорию, так что, вероятнее всего, они будут вытеснены в Ирак, приграничные районы которого контролируются иракскими курдами.

Турки, вероятно, не станут задерживаться на захваченной территории, поскольку это даст повод для международного давления на них», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года турецкая армия начала сухопутную часть военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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