Вильнюс, , 14:46 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 октября, встретился в Вильнюсе с прибывшей с визитом министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На встрече Науседа поблагодарил Крамп-Карренбауэр за дислокацию в Литве 600 немецких военнослужащих, командование международным батальоном НАТО быстрого реагирования и за руководство литовской механизированной бригадой Geležinis vilkas.

Напомним, бригада Geležinis vilkas официально перестала быть литовской и стала частью немецкой дивизии в октябре 2018 года. Причиной такого шага тогда называлась необходимость более качественной подготовки личного состава, которая в немецкой дивизии считается более эффективной. Geležinis vilkas — или «железный волк» в переводе — основная единица литовских сухопутных вооружённых сил. Включает в себя шесть батальонов и одну роту.

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