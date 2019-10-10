Лондон, , 16:29 — REGNUM Делегация из Южной Кореи приняла участие в заседании участников Лондонской конвенции и протокола по предотвращению загрязнения моря, проходившего в штаб-квартире Международной морской организации (ИМО) с 7 октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках заседания представители Южной Кореи предложили вынести на повестку дня проблему сброса радиационной воды с АЭС «Фукусима».

Ранее, на заседаниях Лондонской конвенции и протокола обсуждались только сброс мусора и загрязняющих веществ в море, поэтому тему сброса воды с японской атомной электростанции исключили из обсуждений.

Известно, что Южная Корея предлагает обсудить данную проблему в рамках конвенции с 2011 года. Однако представители Японии и ИМО отмечают, что данным вопросом должно заниматься Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В свою очередь, начальник отдела экологии министерства морских дел и рыболовства Сон Мён Даль, представлявший Южную Корею, указал, что правительство Японии рассматривает возможность сброса загрязненной воды, как один из методов решения проблемы. Он также подчеркнул, что Япония должна обсудить данный вопрос с соседними странами и всем мировым сообществом, предоставив необходимую информацию.

Напомним, что в разрушенных реакторах АЭС «Фукусима» находится 1,15 млн тонн воды.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) — международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году.