Киев, 10 октября 2019, 14:45 — REGNUM Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не смог встретиться в Киеве с представителями украинских властей, поскольку не обратился в официальные структуры, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
Он добавил, что для организации встречи следовало обратиться в МИД Украины и организовать встречу на уровне дипломатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джулиани отменил свой визит в Киев, мотивировав это тем, что Зеленского окружают люди, враждебные Трампу.
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