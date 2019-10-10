Ташкент, 10 октября 2019, 14:37 — REGNUM Послом Узбекистана в Латвии назначен Кадамбай Султанов — он прибыл в Ригу 7 октября, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.
Ранее дипломат занимал должность советника посольства республики в США. Должность посла Узбекистана в Латвии ранее занимал Бадриддин Абидов, который позднее был назначен заместителем министра инвестиций и внешней торговли.
Напомним, в январе 2019 года посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев вручил верительные грамоты королю Филиппу VI. Стороны также обсудили основные вопросы двусторонних отношений.
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