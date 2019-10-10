Киев, , 14:38 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится в настоящее время на «испытательном сроке». Об этом 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона в Киеве.

«Я ничего ему (Арсену Авакову) не обязан и не должен. Скажем честно, есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в министерстве внутренних дел», — заявил украинский президент.

Также он уточнил, что новый руководитель уже есть в Национальной полиции Украины, в пограничном ведомстве и в Национальной гвардии.

Кроме этого, Зеленский отметил, что в украинских службах и ведомствах есть «очень много новых людей, поэтому есть испытательный срок».

Отметим, ранее президент Украины во время своего пресс-марафона в Киеве назвал публикацию стенограммы своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом небольшим «подрывом отношений».