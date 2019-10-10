Киев, 10 октября 2019, 14:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его охрана «вешается» из-за сложностей в работе, поскольку он живет в своей киевской квартире, а не в президентской резиденции. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.
При этом он отказался от предложения переехать в одну их президентских резиденций, опасаясь нарваться на критику и зависть украинцев.
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине существует более десяти президентских резиденций. В частности, после бегства четвертого президента Виктора Януковича в Россию его поместье в Межигорье было передано Агентству по возвращению активов (АРМА). В настоящее время там проводят экскурсии для посетителей.