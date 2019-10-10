Киев, , 14:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его охрана «вешается» из-за сложностей в работе, поскольку он живет в своей киевской квартире, а не в президентской резиденции. Соответствующее заявление Зеленский сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне.

«Я не пользуюсь резиденцией президента… Я живу в квартире. Саму резиденцию мы не будем продавать. Я там не бываю. У меня к вам вопрос: «Если охранники живут в коридорах, на улице и прочее, должен ли президент Украины приезжать в безопасное место или нет?» — спросил журналистов Зеленский.

При этом он отказался от предложения переехать в одну их президентских резиденций, опасаясь нарваться на критику и зависть украинцев.

«Вы с ума сошли? Я не могу жить в Мариинском (дворце — ред.)… Охрана вешается, потому что я живу в квартире. Я не могу приехать ни в одну резиденцию, потому что наше общество и вы (указал на журналиста — ред.) будете первым, кто начнет меня (критиковать — ред.)», — напомнил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине существует более десяти президентских резиденций. В частности, после бегства четвертого президента Виктора Януковича в Россию его поместье в Межигорье было передано Агентству по возвращению активов (АРМА). В настоящее время там проводят экскурсии для посетителей.