Копенгаген, , 15:39 — REGNUM Дания не станет отказываться от планов направить в Сирию отряд военных хирургов несмотря на военную операцию Турции — об этом заявила министр обороны Дании Трине Брамсен. «Мы не отказываемся от своих намерений, поскольку борьба с ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается первостепенной задачей. Разумеется, необходимость отправки военных хирургов будет зависеть от американского присутствия в северной Сирии, однако никакой информации об изменении планов мы не получали», — отметила глава ведомства.

Ранее правительство Метты Фредериксен опубликовало проект, согласно которому Дания увеличит свое военное присутствие в мире по четырем различным направлением. Отправка отряда, состоящего из 14 хирургов, в Сирию — одна из инициатив, упомянутых в проекте — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, в свою очередь, назвал военную операцию Турции в Сирии «ошибкой». «С моей точки зрения, это ошибочное решение, которые может привести к серьезным последствиям в борьбе с исламистами. Турция должна проявить сдержанность», — заявил глава датского внешнеполитического ведомства.