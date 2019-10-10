Москва, , 14:30 — REGNUM Региональные законодательные собрания, которые расширяют страхование госслужащих за рамки, установленные федеральным законодательством, не имеют никаких для того оснований, но закон не нарушают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Регионы могут расширять категории лиц, подлежащие страхованию, но в рамках своего бюджета. Своим бюджетом они сами распоряжаются», — отметил Емельянов.

Парламентарий при этом не видит оснований для расширения круга застрахованных.

«Я больших оснований этому не вижу. Речь идёт (в федеральных законах) о военных служащих, служащих правоохранительных органов — их работа связана с повышенным риском. Для других госслужащих таких рисков нет», — заявил Емельянов.

По его мнению, главным заинтересованным лицом в подобного рода расходов на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья гражданских служащих могут быть сами страховые компании.

«Я думаю, здесь имеет место прежде всего лоббизм страховых компаний, которые заинтересованы в подобного рода расширении рынка и получении дополнительного дохода», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что региональные законодательные собрания начали выделять средства из бюджетов для страхования региональных гражданских служащих от смерти и по утрате трудоспособности. Между тем федеральные законы предписывают такого рода страхование только для служащих армии, правоохранительных органов, прокуроров, таможенников и служащих ФНС.