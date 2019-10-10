Брюссель, , 14:24 — REGNUM Группа друзей Казахстана в Европарламенте девятого созыва создана в составе десяти депутатов из шести фракций, сообщает 10 октября агентство «Казинформ».

Представление неформальной группы состоялась 9 октября в посольстве Казахстана в Бельгии. Отмечается, что в ближайшее время планируется расширить состав этой группы.

Главной целью инициативы является расширение отношений между Казахстаном и Евросоюзом в социальной и культурной сферах. «Мы признаем стратегическую роль страны как мостостроителя между Востоком и Западом и объединяющего Азию и Европу», — заявил депутат Европарламента Рашид Чарнецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле был опубликован проект постановления президента Казахстана, в рамках которого планировалось открыть посольства республики в Португалии, Болгарии, Словакии, Сербии, Эстонии и Латвии.

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