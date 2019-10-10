Киев, , 14:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает публикацию стенограммы его июльского телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом небольшим «подрывом отношений». Такое мнение он высказал 10 октября во время своего пресс-марафона в Киеве.

«Я не должен оценивать действия другого президента, которые регулируются законодательством другого государства. Но я считаю, что это немножко подрывает любые дипломатические отношения», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос американского журналиста.

Также он отметил, что его комментарий как президента Украины разговора президента Трампа будет вмешательством в законодательную систему и выборы США, которые в этом случае перестанут быть независимыми.

При этом украинский лидер подчеркнул, что во время своего разговора с Трампом он не чувствовал со стороны президента США никакого «давления и влияния».

Отметим, ранее во время пресс-марафона в Киеве Владимир Зеленский выразил надежду на то, что он сможет обменяться взаимными визитами с президентом США Дональдом Трампом.