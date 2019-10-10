Киев, , 14:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает инициативы правительства Гончарука по изменению налогового законодательства, поскольку «налоги должны платить все».

Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что в принципе не должен комментировать правительство, потому что правительство должно быть независимым.

«Все, что они хотели — побороть коррумпированные схемы, и они на правильном пути», — подчеркнул президент.

Он заявил, что сейчас упрощенная система налогообложения для физлиц-предпринимателей массово используется крупными компаниями для уменьшения налоговой нагрузки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рада поддержала законопроект по изменению налогового законодательства для физических лиц-предпринимателей. Наибольший резонанс получили новые нормы об обязательном использовании кассовых аппаратов, и введении электронного чека на товар или услугу. Многие эксперты уверены, что новый закон серьезно ударит по деятельности малого бизнеса в стране.