Ашхабад, , 14:09 — REGNUM Киев может требовать созыва саммита «нормандской четвёрки» для пересмотра достигнутых ранее лидерами стран договоренностей. Такую вероятность не исключил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации «нормандской четверки», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

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При этом Лавров заверил, что Россия сделает всё, чтобы этого не допустить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение саммита в «нормандском формате» без разведения сил и средств в Донбассе будет зависеть от решения лидеров стран — участников «нормандской четвёрки». При этом официальный представитель Кремля отметил, что разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договорённостей.

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