Саки, Крым, 10 октября 2019, 14:26 — REGNUM В крымском городе Саки задержан российский гражданин, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По словам правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.
По информации ИА REGNUM, подозреваемого задержали утром 10 октября вместе с супругой.
Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил о том, что в Республике Крым активизировали работу организации, распространяющие экстремистскую идеологию.
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