Саки, Крым, , 14:26 — REGNUM В крымском городе Саки задержан российский гражданин, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В гараже у задержанного нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью», — отметили в ФСБ.

По словам правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

По информации ИА REGNUM, подозреваемого задержали утром 10 октября вместе с супругой.

«У него весь дом был обставлен украинской символикой, красно-чёрными флагами, гербами, бутафорским оружием и тому подобное. Накануне сотрудники изымали его для экспертизы», — сообщил корреспонденту очевидец, житель города Саки.

Ранее полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил о том, что в Республике Крым активизировали работу организации, распространяющие экстремистскую идеологию.

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