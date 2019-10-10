Москва, , 14:18 — REGNUM Турецкая военная операция на северо-востоке Сирии стала первым шагом к разделению этой арабской республики. Об этом заявил директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Дональд Трамп (президент США — прим. ИА REGNUM) предвидит правильную конфигурацию. За несколько лет войны в Сирии сложилась простая формула: кого бомбят — те и террористы. Вот на кого попали, тех и будем считать террористами. Поэтому сейчас считают, что террористы — это курды», — сказал эксперт.

По его мнению, это «вопрос очень сложной многоходовой комбинации», а также «первый шаг по формализации раздела Сирии».

Добромелов отметил, что решение Трампа было предсказуемо. В современной геополитике нет долгосрочных союзов. Именно поэтому он фактически оставил без поддержки курдские вооружённые отряды, которые ещё недавно были союзниками США в Сирии.

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