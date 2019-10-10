* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, , 14:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии невозможно, об этом 10 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Выступая перед парламентом страны в столице государства, городе Анкара, Эрдоган ответил на критику со стороны международного сообщества, высказавшего опасения относительно возрождения преступной группировки, которое может быть вызвано агрессией Турции в Сирии. С точки зрения президента, подобное развитие событий невозможно.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись в северные регионы Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. Основной целью Анкары является уничтожение влияния курдских повстанцев на сирийско-турецкой границе.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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