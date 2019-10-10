Нур-Султан, , 14:05 — REGNUM Сенат Казахстана предложил ввести административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних лиц на незаконные митинги, демонстрации, шествия и пикеты, сообщает 10 октября издание Zakon.kz.

Депутаты сената включили поправку в соответствующий законопроект, которая вносит изменения в статью 128 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах предлагается ввести в размере 100 месячных расчетных показателей ($648). Нарушитель также может получить арест на 10 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в нескольких городах Казахстана прошли митинги, связанные с распространением информации в социальных сетях о якобы открытии в республике 55 китайских предприятий.

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