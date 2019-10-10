Москва, , 14:02 — REGNUM Внезапная инициация процесса импичмента 45-го президента США Дональда Трампа, действительно, напрямую связана с возможностью расследования деятельности Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Но вряд ли процедура импичмента достигнет результата, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Дональд Трамп

«Байден-старший с 1973 года, то есть на протяжении вот уже 46 лет (с перерывом на вице-президентство при Бараке Обаме), представляет в американском политическом истеблишменте интересы штата Делавэр — крупнейшего «внутреннего офшора». В ходе расследования дела против него могут быть вскрыты криминальные финансовые схемы на сотни миллиардов.

Вряд ли процедура импичмента достигнет результата. Вероятность успеха — 1%. Однако, дополнительная волатильность мировым фондовым, валютным и сырьевым рынкам обеспечена. При этом Трамп, естественно, заинтересован переизбраться, а значит, с высокой вероятностью до президентских выборов американских акции если и не будут расти, то точно не будут падать. Новое QE на подходе — рост по всем активам очень вероятен, от крипты до американских индексов и российских фишек.

Если говорить о России, то считается, что с республиканцами Кремлю легче. Однако на самом деле у США жесткие интересы, тот же СПГ в Европе. И не принципиально, как зовут их президента. При этом сам господин Трамп личность альтернативно одаренная, «слон в посудной лавке».

Его конфликт с Китаем теоретически может ввергнуть мировую экономику в рецессию, что приведет к обвалу фондовых индексов и цен на нефть. Он не понимает, что глобализация, которую он так не любит, это результат развития транспортных и телекоммуникационных технологий. Остановить этот процесс невозможно.

Рано или поздно мир придет к единому правительству, валюте и т. д. Это неизбежно. И намного раньше, чем думают многие в России и за рубежом. Основная интрига не импичмент, а сможет ли Трамп избираться, но второй срок», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент, кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент главе государства Дональду Трампу. По мнению Байдена, Трамп оказывал давление на Украину ради личной политической выгоды.

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