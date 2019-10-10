Москва, , 14:06 — REGNUM Руководители управлений президента РФ по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению назначены Владимиром Путиным. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Управление по обеспечению конституционных прав граждан с 10 октября возглавила Татьяна Локаткина, управление по вопросам госслужбы и кадров — Максим Травников, управление информационного и документационного сопровождения президента — Антон Федоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника президента РФ. Это связано с назначением Глазьева министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, которое произошло в начале октября.

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