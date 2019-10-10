Киев, , 14:00 — REGNUM Покинувший недавно пост секретаря Совнацбеза Украины Александр Данилюк хотел быть премьер-министром Украины и имел «сложные отношения» с главой офиса президента Андреем Богданом, заявил журналистам 10 октября президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что на решение Данилюка повлияли именно эти обстоятельства, а не суд по Приватбанку, как утверждают отдельные эксперты и СМИ.

Вместе с тем президент признал, что окружение его в определенной степени «шантажирует» вопросами увольнения, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наверное, он ожидал, что я не подпишу его заявления, но я ему сказал честно, что внутри команды есть недоразумение… Меня достала игра, что вы пишете заявления, а потом я их не подписываю, потому что хочу, чтобы мы работали вместе… Я всех предупредил, начиная с Данилюка, кто будет писать заявление — шантажа не будет, я буду все подписывать и буду увольнять людей», — рассказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что Данилюк подал заявление об отставке 27 сентября, 30 сентября президент Зеленский утвердил это решение. После отставки Данилюк заявил в одном из интервью, что на президента есть «деструктивное влияние определенных людей» и что «команда, скажем так, ведет его немного не туда», но конкретных имен называть не стал.