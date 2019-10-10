Киев, , 14:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не платил деньги американскому лоббисту Маркусу Коэну, чьими услугами он якобы пользовался во время избирательной кампании. Об этом президент Украины заявил 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

На вопрос журналиста, о том, указал ли Зеленский в декларации расходы на лоббистов, он ответил:

«Я никого не просил меня лоббировать, вообще никого».

Президент Украины сообщил, что Коэн по своему желанию якобы лоббировал его интересы.

«Я указания, деньги, просьбы господину Коэну не давал», — рассказал он.

Ранее в СМИ появились документы о сотрудничестве команды Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC. На повышение имиджа Зеленского перед вторым туром президентских выборов было потрачено чуть более $69 тыс.

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