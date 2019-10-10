* талибов — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 14:09 — REGNUM 9 октября официальный представитель Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявил, что на территории провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате операции, проведенной сотрудниками Национальной полиции Афганистана, из тюрьмы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены семь мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальной полиции Афганистана по освобождению мирных жителей из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Пур Чаман провинции Фарах.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Афганистана, в ходе операции Национальной полиции Афганистана также были ликвидированы несколько боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.