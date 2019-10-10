Анкара, , 13:55 — REGNUM Европейский союз должен прийти в себя и перестать осуждать военную операцию, которую проводит Турция в Сирии. С таким заявлением сегодня, 10 октября, в Анкаре выступил президент Терции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он подверг отношение Евросоюза к предпринимаемым Анкарой шагам резкой критике и пригрозил открыть границы для беженцев.

«ЕС, приди в себя, наконец. Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — подчеркнул турецкий лидер.

Также с критикой Эрдоган обрушился и на власти Саудовской Аравии и Египта, которые также выступили с осуждением операции Турции на территории Сирийской Арабской Республики.

«Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит», — приводит РИА Новости слова президента Турции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районах Сирии к востоку от реки Евфрат Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Её целью является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Страны — члены Европейского союза призвали Турцию прекратить односторонние боевые действия на территории Сирии. Соответствующее заявление подписано 28 странами содружества. С точки зрения официального Брюсселя так называемая зона безопасности, ставшая предлогом для агрессии в Сирии, вряд ли будет отвечать нормам международного права, а также способствовать возвращению беженцев из Турции.

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