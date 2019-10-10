Газни, Афганистан, , 14:15 — REGNUM 9 октября официальные представители командования Специальных сил Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 18 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), три члена группировки были арестованы, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Андар провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Специальных сил Афганистана были изъяты значительные объемы вооружения и восемь мин, принадлежащие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.