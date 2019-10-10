* талибов — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 13:57 — REGNUM 9 октября официальный представитель полиции афганской провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Камран.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по автомобильному средству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Хаки-Сафид провинции Фарах.

По словам официального представителя полиции провинции Фарах, Мавлави Камран занимал пост главы военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственного за действия боевиков на территории 20 провинций Афганистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.